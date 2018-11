Sites de casos extraconjugais ganham popularidade nos EUA

Sites que facilitam relacionamentos extraconjugais vêm se tornando populares, especialmente nos Estados Unidos.

O site ashleymadison.com, gerenciado a partir do Canadá, por exemplo, foi criado em 2002 e hoje tem mais de 5 milhões de usuários.

A maioria dos usuários é formada por homens.

O fundador da página, o advogado Noel Biderman, disse que muitos casamentos não correspondem às expectativas e que é por isso que as pessoas procuram uma aventura por meio do site.

"A prova é que o movimento maior é na manhã de segunda-feira, quando as expectativas do fim de semana não foram atendidas."

Segundo ele, isso ocorre também no Dia dos Namorados ou depois do Dia dos Pais ou do Dia das Mães, "ou depois de qualquer momento em que as expectativas não foram atendidas", concluiu.