Situação da Itália é 'muito preocupante', diz líder partidário A Itália está numa situação de grande preocupação e as decisões da última cúpula europeia, com o objetivo de conter a turbulência nos mercados, têm de ser adotadas imediatamente, disse nesta quarta-feira o líder do Partido Democrático, de centro-esquerda, Pier Luigi Bersani, depois de reunir-se com o primeiro-ministro Mario Monti.