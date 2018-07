Situação da Telefónica no país só será definida após Itália--Bernardo

"A verdade é que enquanto não decidirem isso na Itália não vão decidir nada aqui", disse.

As discussões sobre o futuro da TIM cresceram desde que a Telefónica, dona da Vivo, anunciou em setembro que estava aumentando a participação na Telecom Italia, que controla a TIM, num negócio em que poderá levar ao controle da empresa.

Bernardo avaliou que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) já havia mostrado seu parecer a respeito ao impor a assinatura do termo de compromisso pelas empresas em 2010 para permitir a entrada da Telefónica no capital da Telecom Italia. No acordo, a Telefónica prometeu se abster de participar nas decisões estratégicas da TIM.

O Cade decidiu no começo do mês que os dois grupos de telefonia móvel devem se manter independentes, para não comprometer a concorrência no mercado brasileiro. O órgão antitruste determinou que a Telefónica se desfaça da sua posição direta ou indireta na TIM ou busque um sócio para compartilhar o controle da Vivo.

Bernardo não descartou o fatiamento da TIM como alternativa para o caso, mas foi cauteloso ao admitir essa possibilidade.

"Precisa saber como seria feito isso; se a Telefónica não pode tomar decisões sobre a TIM, como ela vai discutir esse fatiamento?", reiterou o ministro a jornalistas.

Segundo ele, a venda da TIM a uma da outras três grandes operadoras de telefonia no Brasil não é uma opção viável para o governo.

(Reportagem de Nestor Rabello)