Situação de aeroportos é tranquila no início da tarde A situação dos aeroportos do País é tranquila no início da tarde de hoje. Após o registro de alguns atrasos no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, durante a manhã, o sistema está normalizado, conforme consta no site da Infraero. O índice de atrasos é de 1,5% do total de voos, com maior taxa de ocorrências em aeroportos como Belém (PA) e Fortaleza (CE). Dentre os aeroportos do País com maior fluxo de passageiros, os maiores atrasos são registrados no Santos Dumont (RJ), com 3,1% dos voos, no de Campinas (SP), com 4,7%, e no Tancredo Neves (MG), com 3,6%.