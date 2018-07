Situação de Congonhas está normalizada, diz Infraero

A assessoria de imprensa do aeroporto afirma que é esperada grande movimentação no local durante o dia de hoje em função do feriado do Dia do Trabalho, que acontece na próxima terça-feira, e por ser sexta-feira, dia em que o aeroporto costuma registrar maior índice de voos.

Para esta sexta-feira estão marcados 62 voos em Congonhas, sendo que 35 decolagens atrasadas e quatro viagens canceladas durante a manhã.

O Aeroporto de Guarulhos opera normalmente, porém por instrumentos. A Infraero afirma que os voos não estão comprometidos. Das 24h às 10h desta sexta, o Aeroporto de Guarulhos tem 119 partidas agendadas, sendo que 38 voos já registraram atrasos e 12 voos foram cancelados.