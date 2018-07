Em Guarulhos, a situação é um pouco diferente, ainda que tranquila, com três atrasos e quatro cancelamentos de 81 voos entre nacionais e internacionais.

O movimento também está tranquilo no restante do País. Segundo a Infraero, dos 839 voos programados para este sábado, 15 estão atrasados no momento e 21 (2,5% do total) foram cancelados.