Situação dos vôos volta ao normal em Cumbica Depois de uma manhã de muita neblina, quando cerca de 40% dos vôos chegaram a atrasar, o aeroporto internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, vive uma tarde tranqüila. De acordo com informações da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), às 16 horas havia dez vôos com atrasos de até uma hora, ou 7% do total das 136 viagens programadas desde a zero hora. Apenas um vôo teve de ser cancelado. No aeroporto de Congonhas a situação tem sido normal desde a manhã. Dos 128 vôos marcados desde a zero hora, apenas sete foram postergados e às 16 horas não havia registro de nenhuma viagem atrasada. Em Curitiba, onde a situação também esteve complicada pela manhã, havia apenas uma viagem com atraso de até uma hora. No Rio de Janeiro, os terminais Santos Dumont e Galeão registram uma tarde tranqüila, assim como o aeroporto de Brasília. Estradas Informações das concessionárias que operam as rodovias Castello Branco, Dutra, sistema Anchieta-Imigrantes e Anhangüera-Bandeirantes indicam que as estradas têm movimento normal hoje, sem ocorrências graves. Na rodovia Anhangüera, a concessionária AutoBan informa que há obras na altura do quilômetro 96, em Campinas, que tomam o acostamento do trecho. O trânsito por ali, entretanto, não apresentava lentidão na tarde de hoje.