Situação é calma nas principais rodovias e aeroportos

Um total de 402 voos nacionais, ou 22,4%, foram cancelados hoje - o índice normalmente aumenta em dias de feriado, em razão de ajustes na escala das companhias aéreas. O aeroporto de Congonhas (SP) foi o que mais registrou cancelamentos (73), enquanto Guarulhos (SP) foi o que mais teve atrasos de voos até às 17 horas: quatro decolagens.

Com relação aos voos internacionais, do total de 123 previstos para o período entre a meia-noite e 17 horas, dez decolaram atrasados. Já os cancelamentos somaram sete voos, sendo cinco deles com decolagem prevista no aeroporto do Galeão (RJ).

O motorista que viaja na tarde desta segunda-feira também não enfrenta grandes problemas nas rodovias paulistas. No sistema Anhanguera Bandeirantes, que liga a capital ao interior, há dois pontos de lentidão. No sentido capital, o percurso entre os quilômetros 140 e 138, na Anhanguera, registra lentidão devido a obras na pista, assim como o trecho entre os quilômetros 103 e 106 no sentido interior, que também tem obras. Na Bandeirantes, o tráfego é normal em ambos os sentidos.

Já no sistema Anchieta Imigrantes, que conecta São Paulo ao litoral sul, existe apenas um ponto de lentidão no sentido capital no início da serra, na Imigrantes. O resto do percurso tem trânsito normal nas duas direções.

No Rodoanel, Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, Fernão Dias, Régis Bitencourt, Nova Dutra, Raposo Tavares e Castello Branco as condições de tráfego são normais em ambos os sentidos.