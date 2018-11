Situação é tranquila nos aeroportos do País A situação é tranquila nos aeroportos no Brasil na manhã de hoje. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) dos 585 voos domésticos previstos das 0h00 às 10h, 4,1% haviam sido cancelados e 5% tinham atrasos.