Situação é tranquila nos aeroportos neste domingo

Em São Paulo, no Aeroporto André Franco Montoro, o internacional de Cumbica, Guarulhos, dos 85 voos programados de meia noite de sábado às 11 horas de hoje, um apenas se atrasou e três foram cancelados. Entre chegadas e partidas do Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da capital paulista, 46 voos foram programados. Destes, houve apenas um cancelamento e não se registrou nenhum atraso.

Os passageiros que chegam ou saem do Rio de Janeiro neste domingo também encontram uma situação de bastante calma. No Internacional Tom Jobim, o Galeão, houve apenas três cancelamentos de um total de 50 operações programações para o dia. Não há nenhum voo com atraso. No Santos Dumont, que estava com 31 voos programados, cinco foram cancelados, mas atrasos não há.

Em Brasília, no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck, apenas um voo se atrasou no período e 4 dos 56 programados foram cancelados. Na capital mineira Belo Horizonte, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, a Infraero registrou apenas um atraso do 37 voos programados para este domingo. Não há registro de cancelamentos.

O Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, tinha programados para este domingo 25 operações de decolagens e aterrissagens. Duas foram canceladas e as demais operam dentro dos horários previstos.