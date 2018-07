Situação é tranquila nos principais aeroportos do País

Em São Paulo, não havia, até aquele horário, atrasos no aeroporto de Congonhas, onde estão programados 32 voos, tendo sido cinco (15,6%) cancelados. No Rio de Janeiro, oito voos, ou 30,8%, dos 26 previstos no aeroporto Santos Dumont foram cancelados, e apenas um estava atrasado.

Entre os voos internacionais, dos 44 previstos, somente três (6,8%) apresentavam atraso e quatro (9,1%) haviam sido cancelados. Dos 25 voos programados no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, três (12%) estavam atrasados e três (12%), cancelados. No Rio, não havia atrasos no aeroporto do Galeão e apenas um voo, dos nove previstos, fora cancelado.

Quanto às condições de visibilidade, ainda segundo a Infraero, em Congonhas e no Santos Dumont não há "restrições operacionais para aviação", enquanto em Guarulhos, o céu tem "nuvens esparsas".