Situação em Carajás está sob controle, diz Ana Júlia Em viagem ao Rio, onde foi assistir à posse no arcebispado da cidade de dom Orani João Tempesta, ex-bispo de Belém do Pará, a governadora daquele Estado, Ana Júlia Carepa (PT), garantiu, no fim da tarde de hoje, que a situação em Eldorado dos Carajás estava sob o controle das autoridades. "A situação é de tranquilidade, não tem nenhuma estrada obstruída e os feridos, com exceção de uma pessoa que ainda está no hospital, foram todos liberados", disse Ana Júlia.