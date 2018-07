Situação hídrica em SP merece atenção, diz Dilma Pena

Conforme apresentado pela executiva, a Sabesp investiu, entre os anos de 2007 e 2014, R$ 15,8 bilhões, sendo R$ 8,5 bilhões na Região Metropolitana de São Paulo. Os investimentos permitiram o aumento do manancial, capacidade de produção, transporte (adução) e reservação e deram condição de a companhia enfrentar a estiagem por que passa a região que forma o Sistema Cantareira, o principal reservatório que atende a Grande São Paulo e outras importantes cidades do Estado.

"A Sabesp investe 30% de tudo que é investido em saneamento no Brasil", disse Pena, destacando ainda que, apesar disso, tarifa que pratica na Região Metropolitana em São Paulo e no Estado de São Paulo é a 5ª menor entre as empresas de saneamento.

Dilma Pena elencou as várias iniciativas da companhia para buscar enfrentar a crise e salientou o programa de bônus. Segundo ela, em setembro, 75% dos clientes da grande São Paulo economizaram água e 49% obtiveram desconto de 30% do valor da conta, conquistado quando a economia é superior a 20%.