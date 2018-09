Situação melhora em Mianmar, diz enviado britânico

O enviado especial da Grã-Bretanha a Mianmar, Mark Malloch-Brown, disse neste domingo que a operação de ajuda internacional às vítimas do ciclone Nargis "está agora começando a funcionar". Malloch-Brown disse à BBC que, apesar de apenas 25% das vítimas terem recebido ajuda necessária, ele está observando mais ajuda americana e britânica sendo utilizada no país. Mais de 78 mil pessoas já morreram e 56 mil estão desaparecidas desde que o ciclone Nargis atingiu diversas partes de Mianmar neste mês. A junta militar que governa o país tem sido criticada internacionalmente por não permitir que grupos humanitários de fora entrem no país. Telefonemas recusados A ONU também destacou um enviado para Mianmar para pressionar o país a permitir que a ajuda internacional chegue às pessoas. John Holmes deve se encontrar na segunda-feira com integrantes da junta militar. Ele traz uma carta do secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon, para o líder de Mianmar, Than Shwe, que tem se recusado a responder aos telefonemas de Moon. Holmes também visitará a região do delta do Irrawaddy, uma das mais atingidas pelo ciclone. Apesar da sinalização do enviado britânico de que a situação está melhorando no país, Mianmar continua sendo alvo de críticas internacionais. Em entrevista à BBC no sábado, o primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, repreendeu o governo militar por não permitir a entrada da ajuda internacional. Na sexta-feira, o embaixador da França na ONU acusou o governo de Mianmar de estar prestes a cometer um crime contra a humanidade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.