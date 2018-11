Situação melhora no Santos Dumont e em Congonhas

Pela manhã, as decolagens do aeroporto central do Rio para Congonhas ficaram suspensas por 12 minutos, entre 9h33 e 9h45, porque os pousos em Congonhas estavam sendo realizados por instrumentos - quando o piloto necessita de equipamentos especiais para alinhar a aeronave com a pista - desde as 6 horas em razão do mau tempo.

Com isso, segundo a Infraero, ao todo, até as 15 horas, 53 dos 95 voos programados atrasaram (55,8%) e 11 foram cancelados (11,6%) no Santos Dumont. Em Congonhas, 97 dos 135 voos programados atrasaram (71,9%) e 12 foram cancelados (8,9%).