Situação na Síria é 'tranquilizadora', diz monitor

Dado o caráter breve e limitado da visita inicial dos monitores, suas declarações podem agravar os temores da oposição de que a missão da Liga Árabe será usada para dar um verniz de respeitabilidade ao governo de Bashar al Assad, que desde março reprime com violência protestos pró-democracia inspirados na chamada Primavera Árabe.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos, com sede na Grã-Bretanha, disse que as forças de segurança mataram mais 15 pessoas na Síria na terça-feira, sendo seis delas em Homs, coincidindo com a visita dos monitores. Os ativistas disseram que 34 manifestantes haviam sido mortos na segunda-feira.

"Alguns lugares pareceram um pouco bagunçados, mas não havia nada de assustador", disse o general sudanês Mustafa Dabi, chefe da equipe de monitores, falando por telefone de Damasco à Reuters.

"A situação pareceu tranquilizadora até agora", afirmou ele após a breve visita do seu grupo à cidade, que tem 1 milhão de habitantes - é a terceira maior do país - e se tornou o epicentro dos protestos contra Assad.

"Ontem estava tranquilo e não houve confrontos. Não vimos tanques, mas vimos, sim, alguns veículos blindados. Mas lembre-se de que esse foi apenas o primeiro dia, e que será necessária uma investigação. Temos 20 pessoas que estarão por lá durante um longo período."

O acordo de paz mediado pela Liga Árabe prevê que Assad deve retirar as forças militares das ruas das cidades, libertar presos políticos e iniciar um diálogo com a oposição.

Estima-se que cerca de 5 mil pessoas já foram mortas por causa dos distúrbios na Síria desde março, e ativistas dizem que um terço delas foi vítima das forças de segurança em Homs.

O primeiro grupo de monitores, sob o comando de Dabi, foi escoltado por autoridades sírias a Homs na terça-feira, e viu a destruição no turbulento bairro de Baba Amr, onde tanques sírios foram filmados na véspera por ativistas disparando contra áreas residenciais.

Esses vídeos - que não podem ser verificados de forma independente - mostram partes de Homs parecendo uma zona de guerra. Constantes disparos de metralhadoras e de franco-atiradores são audíveis, e cadáveres aparecem desmembrados pelas explosões.

A própria escolha de um general sudanês para comandar os monitores alarmou os ativistas. Eles dizem que o fato de o Sudão desafiar a autoridade de um tribunal de crimes de guerra com relação a ações do seu próprio governo indica que os monitores dificilmente irão recomendar medidas firmes da comunidade internacional contra Assad.

