Situação nos aeroportos é tranquila durante a manhã Os aeroportos brasileiros registram uma situação tranquila na manhã deste domingo (16). De acordo com o último boletim da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), apenas 12 voos, ou 2,6% do total de 453 voos, registraram atrasos durante o dia, até as 10 horas. Entre as 9 e 10 horas, três voos ainda estavam com atraso.