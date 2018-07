Situação nos aeroportos é tranquila, segundo Infraero A situação nos principais aeroportos do País é tranquila neste domingo. Conforme informações da Infraero, disponíveis em seu site, do total de 901 voos domésticos programados até as 13 horas, 43, ou 4,8%, foram cancelados e 29 (3,2%) estão atrasados. O aeroporto do Galeão (RJ) é o que registra a maior quantidade de voos cancelados até as 13 horas (13,3% do total). O de Porto Alegre (RS) é o que possui os maiores atrasos na última hora (nove ou 25,7% do total).