Situação se agrava após visita da reportagem; família é ameaçada Após a visita do "Estado" ao Jauaperi, no fim de fevereiro, o conflito na região se agravou. Barcos de pesca ilegal invadiram o rio em grande número na primeira semana deste mês, segundo relatos dos ribeirinhos transmitidos via e-mail e telefone. Moradores da comunidade Xixuaú subiram o rio para pedir ajuda dos índios wimiri-atroari, famosos pelo rigor com que repelem infratores.