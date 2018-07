Situação será reavaliada, diz diretor do CNPq

O CNPq afirma que o programa é baseado no mérito dos alunos e das instituições, principalmente na hora da renovação - mas não detalhou como isso é avaliado. Segundo Barral Neto, algumas mudanças na relação com as instituições para a definição de vagas interromperam temporariamente as renovações. "A tendência é conceder uma experiência de 12 meses. Mas em alguns casos pode se identificar alguma situação que não seja adequada", disse.

A abertura da nova chance a essa altura pode não valer para todos. Com todas as negativas que recebeu, Glaucia Oliveira, de 27 anos, já se afastou da pesquisa de que participava no laboratório do Departamento de Geoquímica, Petrologia e Prospecção Geológica da Universidade de Barcelona. Também comprou passagem para voltar.

"A professora pediu explicação, ninguém entendia. Foi um choque para nós e para eles. Agradeço muito pela oportunidade, mas a questão é querer ficar mais e não conseguir. Tenho amigos que vão publicar artigos e eu não terei essa chance", lamenta.

Comunicação. A nova posição do CNPq revela um problema de que muitos bolsistas se queixam: a falta de um canal de comunicação que funcione. O professor Pedro Valentim dos Santos, coordenador do Ciência Sem Fronteiras da Ufal, foi quem encaminhou o abaixo-assinado dos alunos ao órgão. E solicitou esclarecimentos. "Eles não responderam até hoje, isso já faz um mês", diz ele. "O programa está muito grande e a operacionalização também."

Segundo Barral Neto, há um esforço no CNPq para melhorar o sistema de atendimento aos bolsistas. "Eventualmente há problemas e estamos tentando resolver, ampliando as equipes. Temos de adequar a equipe para dar um atendimento melhor." / P.S.