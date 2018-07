S.José do Rio Preto tem a 7.ª morte por dengue este ano A Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto (SP) confirmou nesta segunda-feira a sétima morte por dengue na cidade desde o início de 2013. O município vive uma epidemia da doença e já registrou dez mil casos desde janeiro. A morte mais recente vitimou uma mulher de 20 anos, residente na cidade. Os primeiros sintomas apareceram no dia 10. A paciente foi internada quatro dias depois no Hospital Austa, mas apresentou piora do quadro e morreu no dia 15. Com a confirmação da causa da morte, o caso foi classificado pela Vigilância Epidemiológica como decorrente de "dengue com complicação".