Skaf diz que espera liminar contra aumento do IPTU O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaf, afirmou que aguarda uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo em relação à Ação Direita de Inconstitucionalidade (Adin) elaborada pela entidade contra a lei que prevê o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) na capital paulista. "Estamos na expectativa de conseguir (até quarta-feira, 11) uma liminar que suspenda o aumento do IPTU", disse.