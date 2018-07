Skinheads agridem homens no centro de São Paulo Um artista plástico de 23 anos e um estilista de 34 foram agredidos por skinheads na Rua Augusta, região central de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 06, de acordo com a Polícia Civil. O caso ocorreu por volta das 4h da manhã - as vítimas seriam homossexuais.