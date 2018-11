Skinheads causam confusão na Marcha da Liberdade Dois skinheads causaram confusão hoje durante a Marcha da Liberdade, em São Paulo. Segundo testemunhas, eles teriam sido detidos por chutar o carro de uma emissora de TV, que registrava o ato. A marcha partiu de seu ponto de concentração, no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), por volta das 16 horas (horário de Brasília). Os manifestantes ocuparam faixas da Avenida Paulista no sentido da Rua da Consolação, interditadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).