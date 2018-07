Skinheads e skatistas brigam na região da Paulista

Atualizada às 12h20

Uma briga generalizada entre skinheads e skatistas na região da Avenida Paulista, em São Paulo, no final da noite desta sexta-feira terminou com um grupo de 12 pessoas no plantão do 78º Distrito Policial dos Jardins após a ação rápida de policiais militares das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicleta (ROCAM) do 11º Batalhão.

O confronto ocorreu na Rua Treze de Maio, próximo ao Shopping Paulista, na Bela Vista, após os dois grupos se cruzarem e ter início a troca de ofensas. A Polícia Militar foi acionada por volta das 22 horas e, ao chegar no local, encontrou sete skatistas, alguns feridos, mas todos sem gravidade. Uma pessoa, ferida no rosto e na cabeça, foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas.

"De todos eles (skatistas) apenas um quis ir até a delegacia para fazer o reconhecimento, pois dele foi roubado um skate. Na briga, todos bateram e apanharam. Começamos então a procurar pelo outro grupo e o localizamos na esquina da Rua Cincinato Braga com a Avenida Brigadeiro Luís Antonio", contou o tenente Domingues.

Segundo o oficial, foram levados para a delegacia 11 skinheads, entre eles um adolescente, e o skatista vítima de roubo. Com o grupo de skinheads os policiais encontraram três socos-ingleses, um canivete e um punhal, além do skate roubado do grupo rival. Os jovens detidos foram autuados por lesão corporal e ameaça, e foram liberados por volta das 6h30 deste sábado. / Colaborou Jéssica Freitas