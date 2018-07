Skype fecha acordo com a Verizon

O grupo de telefonia via internet Skype fez sua primeira grande incursão no setor de telefonia móvel, por meio de um acordo com a maior operadora americana do segmento, a Verizon Wireless. Os telefonemas gratuitos via computador do Skype se tornaram um fenômeno na internet desde que a companhia foi criada, em 2002, e ela conta hoje com cerca de 520 milhões de usuários registrados em todo o mundo.

Até o momento, porém, a Skype havia conquistado pouco espaço no setor de telefonia móvel, com a única operadora a adotar a tecnologia da empresa sendo a britânica 3, porque a maioria das operadoras do setor a viam como risco para seu negócio central, a telefonia de voz.

"A união entre Verizon e Skype é como se Tom e Jerry fizessem as pazes", disse um importante executivo do setor, que pediu que seu nome não fosse revelado.

Embora operadoras de telefonia como a AT&T tolerem o uso de aplicativos Skype por seus clientes em celulares, a Verizon Wireless é a primeira operadora de telefonia móvel dos EUA a promover ativamente o serviço, que funcionará em aparelhos como o BlackBerry, da Research in Motion.

"É um momento histórico", disse Josh Silverman, presidente-executivo da Skype. "Sentimos uma verdadeira mudança no pensamento das operadoras. A atitude de algumas delas está mudando rapidamente", afirmou.

A Verizon anunciou que o novo acordo tem por objetivo conquistar mais clientes. "Existem 200 milhões de norte-americanos que não utilizam os nossos serviços, e isso nos deixa malucos. Acreditamos que, ao oferecermos esse aplicativo, atrairemos todo um novo grupo de usuários", disse John Stratton, vice-presidente de marketing da Verizon Wireless.

"Até quando divulgamos essa entrevista coletiva conjunta, os comentários que surgiram nos blogs eram do tipo "só no dia de São Nunca"", acrescentou.

Os clientes da Verizon com planos de dados poderão usar o serviço de telefonia via internet da Skype em nove modelos de celulares inteligentes, a partir do mês que vem, anunciaram a Verizon e a Skype durante a Mobile World Congress, em Barcelona.

As empresas criaram pacotes especiais para usuários do Skype permitindo que eles façam ligações gratuitas ilimitadas de Skype para Skype nos Estados Unidos.

"Essa é uma maneira de fazer com que os clientes se tornem mais fiéis à Verizon, reduzindo a perda de clientes", disse Steven Nathasingh, presidente executivo da empresa de pesquisas Vaxa Inc.

Ele acrescentou que sua empresa estudará uma mudança da AT&T para a Verizon, por causa do anúncio do acordo com a Skype.