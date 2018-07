Slim é homem mais rico do mundo; Eike sobe a 7o lugar

O mexicano, cuja fortuna é estimada em 69 bilhões de dólares, ficou à frente de Bill Gates, com 61 bilhões de dólares, e de Warren Buffett, com 44 bilhões de dólares.

Slim, de 72 anos, lidera o topo da lista há três anos consecutivos largamente devido aos ativos de seu império de telecomunicações.

Eike, de 55 anos, é dono do grupo EBX e principal acionista da petrolífera OGX, da mineradora MMX, da companhia de logística LLX e do estaleiro OSX. Sua fortuna foi estimada pela Forbes em 30 bilhões de dólares

Os Estados Unidos mais uma vez lideraram a lista com 425 bilionários. A Rússia superou a China na disputa pelo segundo lugar, com 96 bilionários, comparado aos 95 da China.

Moscou liderou todas as cidades com 78 bilionários, seguida por Nova York, com 58, e Londres, com 39.

A lista deste ano, na 25a edição anual da revista sobre as pessoas mais ricas do mundo, incluiu o número recorde de 1.226 estreantes donos de fortunas de, em média, 3,7 bilhões de dólares.

Slim ganhou boa parte de seu dinheiro como um magnata de telecomunicações que expandiu seus negócios para varejo, finanças, commodities e energia.

Em anos recentes ele tem comprado participações maiores no exterior. Ele é dono de fatias da operadora de lojas de departamento Saks, da editora New York Times e da gestora de recursos BlackRock.

Gates reduziu a diferença entre ele e Slim neste ano após o patrimônio líquido do mexicano cair de 74 bilhões de dólares para 69 bilhões de dólares. A Forbes estima que o patrimônio líquido de Gates subiu de 56 bilhões para 61 bilhões de dólares.

(Reportagem de Daniel Trotta e Edith Honan)