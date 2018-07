Smartphone decisivo para Nokia chega às lojas em novembro--fontes

O Lumia 920, que usa o Windows Phone, da Microsoft, é a aposta da Nokia para concorrer com o iPhone, da Apple, e com os smartphones que usam o Android, do Google, como o Galaxy, da Samsung Electronics.

A Nokia apresentou na quarta-feira o novo aparelho, que tem pontas arredondadas, cases coloridos e se parece com os modelos anteriores. No entanto, vários especialistas disseram que a nova versão não é impactante o suficiente para fazer grande frente aos concorrentes.

Um executivo de uma operadora do Leste Europeu disse que começará a vender o Lumia 920 na segunda quinzena de novembro e que países maiores receberão o modelo mais cedo, embora também naquele mês.

"A questão é que a Nokia temporariamente fechou as portas do mercado para os próprios telefones. Ninguém comprará os modelos antigos com Windows Phone e, até o novo Lumia chegar, o mercado ficará totalmente parado", declarou a fonte.

(Por Tarmo Virki)