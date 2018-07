Smiles e Magazine Luiza fecham acordo para acúmulo de milhas

Com o acordo, clientes acumularão 3 milhas da Smiles a cada 1 real gasto na compra de produtos através do site clube.magazineluiza.com.br/smiles, que poderão ser trocadas por passagens aéreas e produtos.

"A parceria com o Magazine Luiza reforça o alcance do Smiles no varejo, amplia as opções dos clientes no acúmulo de milhas e a atratividade do nosso programa", disse o diretor comercial para varejo da Smiles, Luciano Otero, em comunicado.

A rede Smiles tem parcerias com bancos, administradoras de cartões, varejistas, hotéis, restaurantes e outras empresas para o acúmulo de milhas.

(Por Priscila Jordão; Edição de Marcela Ayres)