Smiles pode captar R$1,35 bi em IPO, General Atlantic investirá R$400 mi

A oferta, com a emissão de 38.647.343 ações ordinárias, terá a participação da empresa de private equity General Atlantic, que se comprometeu com a Gol a fazer um investimento de 400 milhões de reais na oferta, desde que o valor máximo das ações fique em 20,70 reais.

A Gol informou no prospecto da operação, divulgado nesta segunda-feira, que a faixa indicativa de preço foi definida entre 20,70 e 25,80 reais por papel. O IPO, realizado no ambiente Novo Mercado da BM&FBovespa, prevê ainda lotes suplementar e adicional reunindo até 13.526.569 ações.

A quantidade de ações que serão subscritas pela General Atlantic será de no máximo 19,99 por cento do capital da Smiles, e o investimento será feito se a oferta for realizada exclusivamente como primária e caso o valor seja de no mínimo 800 milhões de reais.

Caso a empresa de private equity venha a subscrever ações que representem no mínimo 10 por cento do capital da Smiles, terá direito a eleger um membro do Conselho de Administração.

O acordo entre as empresas também prevê a outorga de uma opção de compra de ações que permita a aquisição secundária, pela General Atlantic de ações de emissão da Smiles detidas pelo acionista controlador, por um período de 12 meses a partir da liquidação financeira da oferta, equivalente a 20 por cento do investimento realizado, no mesmo preço por ação.

A operação tornará a Smiles a segunda empresa do setor na Bovespa, depois da Multiplus, da TAM, que fez sua oferta no início de 2010, levantando cerca de 723,8 milhões de reais, numa emissão que ficou abaixo do potencial 1 bilhão de reais em projeções iniciais.

Segundo os termos do prospecto da oferta da Smiles, a fixação do preço das ações ocorre em 25 de abril, enquanto o período de reserva para investidores interessados vai de 15 a 24 de abril.

O IPO da Smiles acontece em meio a dificuldades do setor áereo brasileiro, com empresas enxugando oferta de voos para melhorar rentabilidade diante de altos preços de combustíveis. A Gol encerrou 2012 com prejuízo líquido de 1,5 bilhão de reais.

A ação da Gol repercutia de forma positiva as notícias, e registrava alta de 3,14 por cento, às 12h53, enquanto o Ibovespa caía 1,02 por cento.

O analista Richard Cole, da XP Investimentos, considera que o anúncio do acordo com a General Atlantic é a principal influência nas ações.

"A alta de hoje tem mais a ver com o acordo com a General Atlantic do que qualquer outra coisa", disse ele, acrescentando que as ações da empresa aérea estavam pressionadas por preocupações com a possibilidade de a companhia não levantar a quantia esperada com o IPO da Smiles.

Para ele, o tamanho do investimento da empresa de private equity ajuda a melhorar o cenário para uma oferta de ações bem sucedida.

A venda das ações da Smiles ocorre em meio a uma série de ofertas anunciadas recentemente. Na quarta-feira, a BB Seguridade, do Banco do Brasil, divulgou os termos de um IPO que pode levantar até 12 bilhões de reais, no que pode marcar a maior oferta do tipo desde a operação de 14 bilhões de reais do Santander Brasil, em outubro de 2009.

Os recursos obtidos pela Smile serão destinados ao pagamento adiantado de passagens da Gol compradas pela empresa de fidelidade.

Os coordenadores do IPO da Smiles são Credit Suisse, Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Santander e BB Investimentos.

ESTIMATIVAS

A Gol também informou nesta segunda-feira, em uma apresentação corporativa, que espera alcançar margem operacional (Ebit) de 1 a 3 por cento neste ano, ante uma margem negativa em 11,2 por cento no ano passado.

A empresa também prevê um receita operacional por assento-quilômetro oferecido (RASK) igual ou acima de 10 por cento neste ano, e Custo Operacional por assento disponível por quilômetro (CASK) excluindo combustível entre 9,7 centavos e 10,3 centavos de real em 2013.

As estimativas consideram um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) entre 2,5 a 3 por cento, e dólar entre 1,95 e 2,05 reais.

(Reportagem adicional de Asher Levine)