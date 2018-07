Smithsonian tem orçamento de r$ 1,4 bi

No ano passado, 30 milhões de turistas visitaram os museus do Smithsonian, em um crescimento de 6 milhões quando comparado com o ano anterior, apesar da crise econômica americana. Suas atrações, ao lado da Casa Branca, são o principal patrimônio turístico da capital americana. Ao todo, foram 90 exibições no ano passado.

Alguns dos mais conhecidos são o Museu Aero-Espacial, o Museu de História Americana e o Museu de História Natural. Estas 19 instituições conservam 137 milhões artefatos e objetos científicos, como a primeira lâmpada de Thomas Edison, o uniforme de Colin Powell na Guerra do Golfo (1991), quando ele era comandante das forças americanas, e um autorretrato do escritor Mark Twain.

Objetivos. As tentativas de esclarecer os mistérios do universo, entender e preservar a biodiversidade do planeta, valorizar as culturas do mundo e compreender a experiência americana são os quatro principais objetivos do Smithsonian com seus museus e instituições, além de operações em outros cem países.

A administração desta gigantesca máquina de difusão da ciência e da história é feita através de mais de 6 mil funcionários, sendo 500 cientistas. Outros 6 mil voluntários ajudam no dia a dia da instituição. Os custos são bancados pelo governo e doações privadas. O orçamento para 2011 será de US$ 797 milhões, cerca de R$ 1,4 bilhão. Ironicamente, o Smithsonian foi fundado graças à doação do britânico James Smithson, que nunca pisou no território americano. Em seu testamento, ele disse que a sua fortuna deveria ir "para os Estados Unidos América, para que seja fundado, em Washington, um estabelecimento para aumentar e difundir o conhecimento entre os homens".