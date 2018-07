SMS-Denúncia do Metrô já tem 26 mil torpedos no ano Por meio do serviço SMS-Denúncia, o Centro de Controle de Segurança do Metrô recebeu, de 26 de janeiro a 22 de agosto deste ano, 26.503 mensagens de celular. Por dia, em média, chegam 125 torpedos. Segundo o Metrô, em fevereiro o serviço registrou 2.914 mensagens. Já em julho, foram 4.865, um aumento de 66%. O tipo de denúncia varia, mas algumas delas se repetem com maior frequência: 16% dos SMS referem-se a comércio irregular, 13% relatam presença de pedintes, 10% informam comportamento inadequado nas estações e trens (como pés no banco, bagunça e exagero no namoro), e 7% reclamam do volume alto em aparelhos sonoros.