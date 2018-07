Snapchat culpa aplicativos de terceiros por suposto vazamento de fotos

"Podemos confirmar que os servidores do Snapchat nunca foram invadidos e não foram a fonte desses vazamentos", disse a companhia em comunicado enviado por e-mail nesta sexta-feira.

Um arquivo contendo ao menos 100 mil fotos enviadas por Snapchat foi coletado por hackers que preparavam sua publicação online, de acordo com reportagem publicada nesta sexta-feira pelo blog Business Insider. O Snapchat permite que seus usuários enviem aos outros fotos e vídeos que automaticamente desaparecem após alguns segundos.

O Snapchat disse que seus usuários supostamente foram vítimas "do uso de outros aplicativos de envio e recebimento de fotos, uma prática que proibimos em nossos termos de uso justamente porque comprometem a segurança dos usuários".

De acordo com a notícia do Business Insider, hackers podem ter invadido os servidores de aplicativos de terceiros que permitem aos usuários salvar as fotos do Snapchat que recebem.

Um porta-voz do Snapchat também disse que o comunicado da companhia foi baseado apenas em notícias da mídia sobre o vazamento de fotos, e que a companhia não pôde verificar se hackers de fato invadiram softwares de terceiros contendo fotos roubadas do Snapchat.

O Snapchat é particularmente popular entre jovens, e algumas reportagens levantaram a preocupação de que o arquivo roubado pelos hackers poderia conter fotos de adolescentes nus que esperavam que as fotos fossem apagadas logo após de terem sido enviadas.

A Reuters não pôde verificar se fotos do Snapchat foram publicadas online.

