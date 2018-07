Só 1 em cada 10 paulistanos usa cinto no banco de trás Seja por medo de multa ou por saber a sua importância, o fato é que quase todos os motoristas paulistanos usam cinto de segurança. Por outro lado, ainda há grande resistência por parte dos passageiros, principalmente os do banco de trás. Estudo da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) mostra que apenas uma em cada dez pessoas no banco traseiro obedece a regra.