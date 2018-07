Só 11 estudantes renovaram bolsas por mais 6 meses Dos 294 bolsistas de menos de 12 meses do Ciências Sem Fronteiras, apenas 11 tiveram aprovada sua renovação para o segundo semestre de acordo com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Após o Estado revelar que estudantes teriam de abandonar pesquisas porque as bolsas não foram renovadas, o CNPq prometeu reavaliar as situações. Mas nem todos foram informados dessa possibilidade.