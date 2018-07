Só 14% tiveram de tomar vacina em São Paulo

A campanha começou no sábado e segue até sexta-feira em todo o País. Ao todo, 34 mil postos de saúde estão envolvidos.

Segundo o balanço estadual, das 8h às 14h, 507 mil crianças passaram pelos cerca de 4 mil postos do Estado, mas só 83,4 mil receberam uma ou mais vacinas, já que as demais crianças estavam com a caderneta em dia.

No total foram aplicadas 116,9 mil doses de vacinas que protegem contra 15 tipos de doenças, como paralisia infantil, pneumonia, febre amarela, gripe, rotavírus e meningite. A vacina contra a pólio foi a mais aplicada: cerca de 30 mil doses.

Só na cidade de São Paulo, 155 mil crianças foram levadas aos postos de saúde e 24,4 mil precisaram ser vacinadas. Ao todo, cerca de 36,4 mil doses foram aplicadas.

A meta da campanha deste ano é atualizar a caderneta de vacinação das crianças menores de 5 anos. No Brasil todo, o Ministério da Saúde estima que ao menos 14,1 milhões de crianças menores de 5 anos de idade deverão comparecer aos postos de saúde. Só no Estado de São Paulo são esperadas 2,9 milhões de crianças nos postos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo