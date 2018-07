Só 14% tiveram de tomar vacina em SP O balanço parcial da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, feito durante as primeiras seis horas da campanha de vacinação que começou anteontem em todo o Brasil, aponta que a maioria (86,7%) das crianças com menos de 5 anos de idade levadas aos postos de saúde do Estado estavam com a vacinação em dia: menos de 14% precisaram ser vacinadas.