Só 25 cursos superiores tiraram nota máxima no Enade Os resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) de 2007, divulgados hoje, atribuíram conceito máximo (nota 5) a apenas 25 dos 3.239 cursos universitários avaliados no País. Outros 596 cursos alcançaram conceito alto, com nota 4. Entre os medianos ficaram 785, com nota 3, e 722 foram classificados como de conceito baixo, com notas 1 ou 2. Pelo menos 1.110 cursos ficaram sem nota por ainda não terem alunos formados, informou o Ministério da Educação (MEC). Dos 1.745 cursos pagos, nenhum atingiu nota máxima - 698 ficaram sem nota por não terem alunos formados. Duas das mais importantes instituições do País, Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), optaram por não participar do exame. Ao todo, 258.342 universitários foram convocados para participar da avaliação. As provas foram aplicadas em 11 de novembro. Dos 25 cursos classificados como de excelência, oito são de instituições estaduais e 17 de federais. A lista dos melhores inclui enfermagem (quatro cursos), farmácia (quatro), medicina (três cursos), nutrição (três), odontologia (três), medicina veterinária (dois) e um curso cada de agronomia, educação física, fisioterapia, serviço social, terapia ocupacional e zootecnia. No total, foram avaliados os cursos de agronomia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudióloga, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço social, tecnologia em radiologia, tecnologia em agroindústria, terapia ocupacional e zootecnia. A prova aplicada é a mesma para ingressantes e concluintes da mesma área e conta com 40 questões de múltipla escolha e dissertativas - 30 específicas do curso e dez de formação geral. O Enade é uma avaliação obrigatória. Caso o aluno convocado não faça a prova, ele perderá o direito de receber o diploma de conclusão de curso. A prova faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) para avaliar a qualidade dos cursos de graduação por meio do desempenho dos estudantes.