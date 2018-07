Só 3 dos 93 distritos não têm homicídio no ano

Até agora, neste ano, o Parque Santo Antônio é o campeão em número de homicídios, com 31 ocorrências. Essa região também havia sido a com mais assassinatos no ano passado, com 44 casos registrados.

Em julho deste ano, a região mais violenta foi o Jaçanã, na zona norte. O DP registrou, no mês passado, nove dos 25 homicídios do ano. No ano passado, o distrito era um dos quatro que não haviam registrado homicídios até julho. No acumulado dos sete primeiros meses, eram 15 casos, o que representa um aumento de 66,7% neste ano. No mesmo período, o furto e o roubo de veículos no bairro aumentaram 18,9% e 14,6%.

Mesmo com a queda no total de homicídios na capital, os dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que, dos 93 distritos policiais da cidade, 48 tiveram mais assassinatos neste ano.

A melhora no índice de criminalidade ficou restrita a 30 regiões, a maioria da periferia. Só cinco DPs dentro do centro expandido tiveram diminuição no índice de homicídios (Jardim Paulista, Consolação, Paulista, Santa Ifigênia e Liberdade).

Entre os roubos (incluindo nessa conta o de veículos), a melhora também foi concentrada, desta vez em 27 distritos policiais da capital. Assim como nos homicídios, a maioria das quedas foi registrada na periferia e só cinco regiões do centro expandido melhoraram de situação em comparação com os sete primeiros meses do ano passado (Lapa, Pinheiros, Perdizes, Santa Ifigênia e Santa Cecília). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo