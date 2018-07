Só 30 DPs vão fazer BO à noite

O atendimento nas 93 delegacias da capital será modificado. A partir das 20 horas, nos fins de semana e feriados, as ocorrências serão registradas em 30 pronto atendimentos. Os outros 63 distritos também vão ficar abertos nesse período e terão sistema de autoatendimento com dois funcionários para orientar os usuários. Os casos graves serão encaminhados para os pronto atendimentos. A mudança começa no dia 13, em parte das zonas leste e norte, e até fevereiro deve estar implementada em toda a cidade. "O atendimento hoje nas delegacias é terrível. É uma estrutura de 40 anos e esse novo plano é nossa aposta para melhorá-lo", disse Marco Antonio Pereira Novaes de Paula Santos, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap). O Estado deverá deixar de gastar cerca de R$ 30 milhões ao ano com despesas dos distritos.

No novo sistema, o 9º DP (Carandiru), por exemplo, será um pronto atendimento. A delegacia vai receber as ocorrências também do 13º (Casa Verde), 72º (Vila Penteado) e 73º (Jaçanã) e registrá-las. As pessoas que forem nesses três distritos poderão fazer um relatório do que aconteceu. O documento não terá valor de boletim. "A própria pessoa fará o relatório no autoatendimento, como se fosse uma máquina de atendimento bancário. Se ela não tiver condição, os funcionários farão, mas ela não deixará de ser atendida", explicou Santos.

Entretanto, se o caso for grave, os atendentes vão encaminhar a vítima ao pronto atendimento. Existe até a promessa de que Merivas novas - recentemente compradas - poderão levar a vítima ao distrito vizinho. No dia seguinte, o documento feito no autoatendimento será automaticamente transformado em boletim de ocorrência. "A pessoa só precisará retornar ao distrito se a autoridade entender que são necessários mais esclarecimentos." De acordo com o diretor, a escolha levou em consideração a distância entre as delegacias e a quantidade de ocorrências.

O diretor do Decap garantiu que essa estrutura permitirá uma otimização dos profissionais que atuam nos distritos. Com isso, as delegacias terão equipes de Polícia Judiciária para se dedicar às investigações.

As mudanças propostas foram aprovadas pelos setores policiais e pela sociedade civil. O presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) da Vila Mariana, Douglas Melhem Junior, diz que a novidade vai resolver dois tipos de problema: a ociosidade de delegacias cujo movimento não justificam a abertura à noite e o aumento de efetivo nos distritos de apoio, que terão o número de policiais necessários para casos importantes.

O presidente da Associação dos Delegados do Estado de São Paulo, Sérgio Marcos Roque, também aprova a iniciativa. "O grande ponto dessa mudança é que a sociedade terá mais rapidez no atendimento e esclarecimento das ocorrências, porque haverá equipes de investigação prontas para ir à rua no momento da comunicação dos fatos."