Só 7,4% dos cursos de Direito ganham selo de qualidade Das 1.210 faculdades de Direito existentes no País, apenas 90 (7,4%) conseguiram o selo OAB Recomenda, que garante a qualidade do ensino dentro de critérios que levaram em conta o último Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e os três últimos exames de Ordem, promovidos pela Ordem dos Advogados do Brasil. No Estado de São Paulo, das 241 faculdades existentes, apenas 14 (5,8%) foram contempladas com o selo. "É reflexo da condução do ensino jurídico, em que se privilegiou a quantidade em detrimento da qualidade, em que se privilegiou interesses econômicos em detrimento dos interesses sociais que estão por detrás da educação", disse o presidente nacional da OAB, Ophir Cavalcante.