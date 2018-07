Só 7% dos alunos de particulares têm bolsa, diz estudo Apenas 6,9% dos estudantes brasileiros das universidades privadas contam com algum tipo de financiamento para pagar suas mensalidades. Dos 3,6 milhões de alunos, só cerca de 250 mil fazem parte do Financiamento Estudantil (Fies) do governo federal, de empréstimos de instituições financeiras ou de programas das próprias faculdades. Além disso, o número de beneficiados está em queda. Em 2005, atingiu 8,1% dos universitários da rede particular; em 2006, foram 7,4%. O índice é do sindicato das instituições de ensino superior do Estado de São Paulo (Semesp) com base nos dados do Censo da Educação Superior de 2007, do Ministério da Educação (MEC).