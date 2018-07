Só mais uma coisa Carnê Ricardo é turista profissional. Blog: viajenaviagem.com Twitter: @riqfreire Só mais uma coisa RICARDO FREIRE

Os móveis mais altos da sala (e também do quarto, que ocupava o mesmo cômodo) eram duas caixas de som de 90 centímetros de altura, que eu tinha herdado do meu irmão mais velho, cinco anos antes, na vez dele sair de casa.

(Naquele tempo o único eletrodoméstico que um adolescente podia ter no quarto era um aparelho de som. A primeira TV portátil em quarto de criança só foi vista uns dez anos mais tarde.)

Entre a porta da casa dos meus pais e o meu novo apê fiz a minha primeira dívida: um carnê em dez prestações para pagar a geladeira, o fogão e a televisãozinha (que ficava no chão, à mesma altura do colchão).

Em 1983, um crediário em dez prestações fazia o preço final duplicar - ou triplicar (já não lembro). Mas isso não era tão grave assim, porque duas vezes por ano o seu salário dobrava nominalmente. Era o que se chamava 'dissídio'. Que saudade.

Assim como hoje, eram tempos de grande mobilidade social. Só que ao contrário. No primeiro salário pós-dissídio você pertencia à classe B ou C, mas três meses depois já estava na D ou E.

Quando a inflação apertou mais - e antes de inventarem o reajuste mensal de salários (sim, crianças, já houve isso também) - os crediários longos simplesmente desapareceram.

No primeiro dia do primeiro mês do seu salário novo (30 dias antes que entrasse na conta), você saía comprando tudo o que podia e parcelando em três vezes, que era o máximo que se conseguia. Só as companhias aéreas continuavam vendendo em 10 prestações; talvez por isso não tenha sobrado nenhuma.

Hoje todo mundo continua comprando em 10 ou 12 vezes, ainda que o preço final acabe dobrando. E mesmo sabendo que no meio do carnê não vai rolar um dissídio de 100%.

Só se vive uma vez, certo? Errado. Brasileiro que é brasileiro acredita piamente na reencarnação. Voltaremos pelo menos dez vezes. O problema são os juros e a correção.