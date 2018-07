Só mais uma coisa Começou André é pernambritânico. Blog: andrelaurentino.blogspot.com Twitter: @dedelaurentino Só mais uma coisa ANDRÉ LAURENTINO

Valhei-me, clarins de Momo. Benção, Marim guerreira. Perdoai os jornais. Vamos deixar escondidos, espalhados nos quatro cantos, os frevos esquecidos, cantados aos quatro ventos. O homem que foi à lua procurar o Ceroulas, o que volta ao Recife e cai no passo. Vamos fingir que não se vê o elefante azul dançando sobre paralelepípedos. Vamos guardá-lo debaixo do chapéu de Sebastião, deixando apenas a enorme tromba de fora para ajudar os metais, e dar mote de piada para os que vão bêbados escandalizar a multidão.

Frevo-de-bloco, frevo-de-rua, frevo-canção. Frevo de saudade que não resiste um segundo à esculhambação. A libido solta na geral cobiçando as línguas nuas pelas ruas que sobem e descem num vai e vem cheio de sugestão. Olinda: nome-cantada-xaveco de Europeu a bulinar os montes com olhar lascivo, vontade de lamber tuas praias de águas verdes e mornas diante da vista escancarada das igrejas. Olinda: nome cantado com desejo. Olinda, quero cantar. Quero, quero. No jornal, minha nêga, Vassourinhas dá. Chega pro lero lero.

Frevo do diabo loiro, segurando a coisa e achando é pouco. Vem pelo Amparo, vem pela Misericórdia. Vem pela miséria. Pinta miséria, Olinda. Os sete nos sete morros. O mói de coentro. O escambau. Marim dos Caetés, trupe de índio e do pau-do-índio: gasolina do frevo, do turista e do local. Reserve a vassoura para o jornal.

Gilson Pé-de-Lã, grande fiscal. Corre as ladeiras todas multando caixas de som. Frevo tem que ser na turba, no meio do povo, estralado na hora. Você ouve? Ovo. Bagunça tem regra.

Cadê Mário Melo e o velho Raul

Moraes? Sei lá. Olinda tem Vassoura e tem mais. Nomes que não vão atrás do trio elétrico. Dormem na frente da TV, embalados pela batucada, ao som da triste melodia.