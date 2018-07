Só mais uma coisa Feice Ricardo é turista profissional. Blog: viajenaviagem.com Twitter: @riqfreire Só mais uma coisa RICARDO FREIRE

A essa altura eu devo ser o único brasileiro com acesso à internet que não sabe brincar de Feice. Toda vez que me dou conta de que passei meses sem entrar - e eu sempre passo meses sem entrar -, me proponho a mudar. Afinal, só ET não está no FB.

Há uns dois anos, no auge de meu entusiasmo pelo Twitter, escrevi: "Ou bem você tuíta, ou bem você feicebuca". As duas redes sociais seriam incompatíveis. Na época, recebi inúmeros apoios de tuiteiros avessos ao FB. "É isso mesmo!" Pois muito bem. Onde estão essas pessoas hoje? Hmpf: feicebucando como se não houvesse conexão amanhã.

O pior é que, para não pegar mal, eu vou aceitando todas as solicitações de amizade - só para depois fazer uma desfeita infinitamente maior: não ler as mensagens que os amigos deixam. Ano passado me esqueci de dar uma passadinha até no dia do meu aniversário, para agradecer os cumprimentos. Mal educado no último! Cogitei facebookcídio.

Anteontem encontrei no meu mural centenas de mensagens à espera de resposta - inúmeros pedidos de dicas urgentes de viagem, alguns olás de amigos de encarnações passadas, duas propostas comerciais e o convite para a festa de aniversário do André Laurentino. Ano que vem eu vou, Dedé - só me manda um email, pufavô!

Mas tem uma coisa que me incomoda ainda mais do que essa segunda caixa postal virtual: a sensação de cidadezinha do interior online, em que todo mundo está na janela controlando a vida dos outros nos mínimos detalhes.

No fundo eu sei que essa minha implicância passaria se eu me dedicasse só um pouquinho a entender a coisa. Muito mais inteligente do que não usar é usar com moderação. Sei que, de longe, eu sou o maior prejudicado por não estar de verdade no Facebook.

OK, vou tentar. Mas enquanto eu não aprendo a feicebucar, posso ficar mais um pouquinho no play do Instagram? Valeu, obrigado.