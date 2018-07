Só mais uma coisa Filtro solar Ricardo é turista profissional. Blog: viajenaviagem.com Twitter: @riqfreire Só mais uma coisa RICARDO FREIRE

A coisa funciona assim: põem você num hotel meio mal localizado, sem praia boa por perto. Daí, todo dia às 7h30 da manhã passa um ônibus pra levar você a uma praia, duas ou três praias distantes. Quanto mais longe for a tal praia, mais valorizada será pelos turistas - que passarão o dia dentro de um ônibus, e terão um tempo mínimo para fazer o que se fazia quando sabíamos ir à praia: tomar sol, caminhar, tomar umas e outras, desacelerar.

Ninguém parece se importar. Mais de meia hora numa praia é um desperdício: tiradas as fotos para o Facebook, é hora de partir pra próxima. Não visitar todas as praias é impensável - vai que justo aquela que eu perdi seja a melhor? Daí que virou absolutamente corriqueiro a pessoa perder um dia de sua vida em Fernando de Noronha 'camelando' de bugue de praia em praia, sem aproveitar nenhuma. É o 'ilha tour', uma espécie de city-tour de praia. As mesmas pessoas que reclamam que tudo é caro em Noronha desembolsam com prazer uma grana preta pelo privilégio de passar um dia inteiro na ilha sem pegar praia direito.

A coisa fica ainda mais complicada quando se tenta fazer isso por conta própria. Há quem planeje minuciosamente como visitar quatro ou cinco praias em Florianópolis em um mesmo dia - a receita mais infalível para passar as férias internado em um engarrafamento-monstro.

O pior é que o litoral inteiro do Brasil está totalmente mapeado. Você já pode sair de casa sabendo quais são as praias de mar calminho, de ondas, com estrutura, selvagens, para azarar.

Mas em vez de ir direto àquele pedacinho de areia e água salgada que melhor responde à pergunta "Qual é a sua praia?", não: as pessoas fazem questão de fazer a própria pesquisa. E quando encontram a sua praia, não têm tempo para curtir como deveriam (nem para voltar todas as vezes que poderiam).

Enquanto isso, eu, que adoraria poder ficar um dia inteirinho em uma praia só, passo o dia de praia em praia - fazendo o levantamento que esse povo não vai aproveitar.