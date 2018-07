Só mais uma coisa Imagina Ricardo é turista profissional. Blog: viajenaviagem.com Twitter: @riqfreire Só mais uma coisa RICARDO FREIRE Entre os meus hábitos mais bizarros está o de acompanhar, rodada por rodada, as séries B e C do campeonato brasileiro. Torço fervorosamente contra todos os times sem torcida, movidos a grana de prefeituras ou de empresários exportadores de mão de obra, que tiram o lugar de times populares do Norte e do Nordeste.