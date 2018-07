Só mais uma coisa

Chegamos lá às duas da tarde, a casa estava vazia. Hoje em dia está sempre vazia, mesmo que lotada. Pois lá era onde gostava de ir Saramago. Sua mesa preferida, no canto do restaurante, guarda agora apenas uma plaquinha de bronze, indicando onde sentava o freguês famoso. Sem Saramago por perto, resta sempre um espaço sobrando.

Há fotos dele nas paredes bem como de diversos outros escritores que frequentam ou frequentaram o local. Jorge Amado está lá, assinando um livro no balcão, vestindo camisa florida. E bem poderia estar também Fernando Pessoa, em busca de uma 'dobrada à moda do Porto', pois o restaurante, fora do espaço e do tempo, existe desde o começo do século passado.

Comemos bem. Muito bem. Bem até demais. Favada com coentro, bisteca com ovo estrelado, vinho perfeito, sobremesas divinas. O atual dono, Francisco Oliveira, passava sempre à mesa e colhia elogios.

Na saída, minha filha de quatro anos apontou um retrato na parede. Mostrava um senhor com o fardão da Academia Brasileira de Letras: ramos dourados reluzindo no peito cansado de glórias. "Quem é esse, pai?" Ela perguntou, enfeitiçada pelos mistérios solenes. Eu não sabia. Disse-lhe apenas: "Esse é um ilustre, minha filha." E depois: "Você sabe o que é um ilustre?" Ela não sabia. Ensinei: "Um ilustre é alguém muito importante." Ela logo concluiu: "É Deus!"

Francisco Oliveira chegou para se despedir. Contei a história divertida, apontando a foto. Ele revelou quem era o homem, Marcos Vinicios Vilaça, presidente da Academia até o ano passado - e meu conterrâneo.

Marcos Vinicios escreveu a orelha

do primeiro livro que contém contos meus, entre outros. Um livro do qual ele já se esqueceu, e eu me esforço

para fazer o mesmo. Nos encontramos nas paredes do Farta Brutos. Ele de

frente para a eterna mesa, fitando

minha irrelevância nos olhos.

Bendita seja minha filha: ela pensa que Deus é pernambucano.