Só mais uma coisa

Você também deve ter participação nela. Se não tiver, pode experimentar: custa apenas uma ligação telefônica.

Ligue para o restaurante da sua preferência e peça para fazer uma reserva para esta noite. O atendente vai responder com um "pois não" protocolar; em seguida vai querer saber quantas pessoas serão e para que horário você deseja reservar. Então você vai dizer "Nove horas" e ele vai informar: "Só aceitamos reservas até oito e meia".

Nesse momento você titubeia mas acaba aceitando. Pronto, reserva feita para as oito e meia. A farsa está montada.

Por que farsa? Porque se você pudesse mesmo chegar às oito e meia no restaurante, você não teria ligado para fazer a reserva. Do D.O.M. do Oiapoque ao Fasano do Chuí, não há restaurante nesse Brasil em que você não consiga uma mesa livre às oito e meia da noite. Antigamente daria para dizer que às oito e meia da noite todos os restaurantes estariam às moscas - mas hoje, nem isso, porque todas as moscas estão vendo 'Avenida Brasil'.

Então você faz essa reserva por fazer - ou para poder ter alguma moral quando chegar às nove e quinze, dizendo que tinha uma reserva para as oito e meia mas o trânsito estava complicado.

Até quando, Brasil?

Agora que já usamos o cinto de segurança corriqueiramente, que achamos normal que não se fume em ambiente fechado e que nos preocupamos com a faixa de pedestres, poder fazer reservas em restaurante seria um próximo passo rumo à civilização. Alguém lembra quando o teatro nunca começava na hora? Até que Antônio Fagundes e Marília Pêra decidiram que pontualidade faria parte do espetáculo.

Já que existe a associação dos Restaurantes da Boa Lembrança, bem que podiam fundar a associação dos Restaurantes da Boa Reserva. Poucos e bons, que dêem exemplo e ofereçam reservas para os horários em que as pessoas realmente jantam. Atrasou? Dançou.

Quem sabe a gente chegue ao nível dos americanos, que podem reservar até nos horários pré-teatro e pós-teatro. "É pra essa noite? O senhor quer pré-Carminha ou pós-Carminha?".