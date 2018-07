Só mais uma coisa

Os europeus quando chegaram ao Brasil tiveram também suas ostras. Macaxeira, por exemplo, parece um pedaço de tronco de árvore. Tudo bem que os índios mostraram o caminho, as receitas e, principalmente, a diferença entre mandioca e mandioca brava, com seu veneno que mata até o capim onde é derramado. Mandioca brava é o baiacu terrestre: se não souber preparar, babau.

Quando mudei para São Paulo, aprendi muitas novas comidas. Todas mais bonitas e requintadas. A primeira foi o pistache, que para mim era apenas nome de uma cor. Uma cor comestível! Comi com casca e tudo (triturei bem a casca na mastigação, para não perfurar a parede do estômago). Não era mais fácil cuspir ao perceber o erro? Era. Mas um matuto não faz feio em público.

Depois descobri a rúcula, o agrião e outros matinhos, como disse um primo em visita. Mas o fundamental não foi o que descobri, sim o que redescobri. O suco de mangaba em caixinha.

Não adianta procurar. Ele vive disfarçado de suco de pera. Lembro da primeira vez que tomei suco de pera: era mangaba! Só que melhor: não colava os lábios (mangaba é fruta que não se chupa, só se faz suco e parece que leva cola

Tenaz na receita: os lábios ficam colando. Não é veneno fazendo efeito. É

só efeito).

Não fiquei feliz. Fiquei triste.

Aquilo mostrou o tamanho da minha saudade. A pera - esse elemento fino e Europeu, caro atestado de sofisticação para saladas e elegantes sobremesas - servia de rude mangaba tropical para minha alma. Pera is the new mangaba. Sorri, periferia.